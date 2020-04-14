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14 квітня 2020, 15:51 10

Кличко не пустить киян на "гробки"

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14 квітня 2020, 15:51 10
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На в'їзді в Київ людям будуть міряти температуру
Фото: facebook:merkieva
На в'їзді в Київ людям будуть міряти температуру

На в’їздах до столиці посилять контроль, З 16 по 20 квітня на постах, встановлених на в’їздах до Києва введуть посилений контроль за самопочуттям водіїв і пасажирів транспорту, що прямує до столиці.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, повідомляє RegioNews.

"Хочу зазначити, що з четверга, 16 квітня, до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на в’їздах до Києва. Зокрема, вводиться обов’язкова термометрія для пасажирів транспорту, що прямує в столицю. Це стосується автобусів, вантажно-пасажирського та легкового транспорту, що перевозить більше трьох пасажирів (включно з водієм)", – наголосив Віталій Кличко.

Також він зазначив, що в поминальні дні всі кладовища міста, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.

"Поминання перенесене на 6 червня. Нагадаю, з пропозицією перенести поминальні дні виступили і представники конфесій, з якими я неодноразово зустрічався", – зазначив мер Києва.

За традицією у першу неділю після Великодня християни вшановують померлих: відвідують могили рідних і приносять туди частування.

Нагадаємо, Київська влада пояснила, при яких умовах буде запроваджено в установах примусовий карантин

Як повідомлялось раніше, на сервіси КМДА здійснили масовану DDоS-атаку


мер Віталій Кличко КМДА кладовище
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