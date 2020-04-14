Кличко не пустить киян на "гробки"
На в’їздах до столиці посилять контроль, З 16 по 20 квітня на постах, встановлених на в’їздах до Києва введуть посилений контроль за самопочуттям водіїв і пасажирів транспорту, що прямує до столиці.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, повідомляє RegioNews.
"Хочу зазначити, що з четверга, 16 квітня, до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на в’їздах до Києва. Зокрема, вводиться обов’язкова термометрія для пасажирів транспорту, що прямує в столицю. Це стосується автобусів, вантажно-пасажирського та легкового транспорту, що перевозить більше трьох пасажирів (включно з водієм)", – наголосив Віталій Кличко.
Також він зазначив, що в поминальні дні всі кладовища міста, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.
"Поминання перенесене на 6 червня. Нагадаю, з пропозицією перенести поминальні дні виступили і представники конфесій, з якими я неодноразово зустрічався", – зазначив мер Києва.
За традицією у першу неділю після Великодня християни вшановують померлих: відвідують могили рідних і приносять туди частування.
Нагадаємо, Київська влада пояснила, при яких умовах буде запроваджено в установах примусовий карантин
Як повідомлялось раніше, на сервіси КМДА здійснили масовану DDоS-атаку
- 17:41 14 квітня "Не допоможе й Господь Бог” - очільник Дніпра пригрозив священнослужителям-порушникам
- 17:37 14 квітня Майже 30 банків надали українцям кредитні канікули
- 17:25 14 квітня Прикарпаття: за добу на COVID-19 захворіли четверо неповнолітніх
- 17:05 14 квітня Коронавірус дістався Чернівецького СІЗО
- 16:56 14 квітня Київська поліція впіймала злочинців, які продавали дітей за кордон
- 16:46 14 квітня На Закарпатті працівник нацпарку торгував вогнепальною зброєю та боєприпасами
- 16:16 14 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 11:49 07 квітня Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
- 17:49 07 квітня Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ