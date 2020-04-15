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15 квітня 2020, 22:21 1

КМДА спростувало фейк про заборону в'їзду до Києва

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15 квітня 2020, 22:21 1
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З четверга, 16 квітня на в’їздах до Києва водії та пасажири проходитимуть обов’язкову термометрію
З четверга, 16 квітня на в’їздах до Києва водії та пасажири проходитимуть обов’язкову термометрію

Про це йдеться у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, передає RegioNews з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"Перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі та легкові автівки, які перевозять більше трьох осіб включно із водієм”, - йдеться у повідомленні.

Також у КМДА наголосили, що інформація про виняткові умови для проїзду автомобілістів з номерними знаками АА та КА, яку поширили деякі ЗМІ,не відповідає дійсності.

Норма щодо термометрії однаково застосовуватиметься до всіх легкових автомобілів із кількістю осіб у салоні троє і більше.

У разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів та якщо людина має симптоми ГРВІ, – викликатимуть бригаду швидкої (екстреної) медичної допомоги для госпіталізації хворого.

Нагадаємо, Київська влада пояснила, при яких умовах буде запроваджено в установах примусовий карантин.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в поминальні дні всі кладовища міста, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.


КМДА Віталій Кличко коронавірус карантин
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