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16 апреля 2020, 19:46 11

На въездах в Киев большие давки из-за обязательной термометрии

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16 апреля 2020, 19:46 11
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С 16 апреля в столице начали обязательную термометрию пассажиров и водителей на основных въездах в Киев
Фото: facebook/GregVagapov
С 16 апреля в столице начали обязательную термометрию пассажиров и водителей на основных въездах в Киев

Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки ОРВИ, человека будут тестировать на наличие коронавірусної болезни и отправлять на самоизоляцию. Если температура тела превышает 38 градусов – вызывать бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации больного.

Об этом сегодня во время брифинга заявил Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает RegioNews.

"Мы видим сегодня сложную ситуацию с распространением инфекции. В столице уже зарегистрировано 644 подтвержденные случаи, и мы применяем все меры, которые помогут уберечь граждан от болезни. Медицинские службы совместно с представителями полиции будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые автомобили и легковые автомобили, перевозящие более трех человек включая водителем", – пояснил Пантелеев.

Известный байкер и музыкант Григорий Вагапов на своей странице в фейсбук отметил, что за проверки на в'езде в Киев большие пробки на дорогах.

"Давка, наверное, аж от Житомира. Но мотоциклистов пропускают без очереди. И то приятно", - написал Григорий.

Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:

  • ул. Богатырская, 32-Е;
  • ул. Броварской;
  • ул. Бориспольское шоссе;
  • ул. Академика Глушкова;
  • Житомирское шоссе;
  • ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
  • Днепровское шоссе;
  • ул. Вышгородская, 83-А;
  • 27 км Столичного шоссе.

Также, в КГГА напомнили, о рекомендации ограничить передвижение на собственном автомобильном транспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет насущной необходимости.

Как сообщалось ранее,с 16 апреля на въездах в Киев водители и пассажиры будут проходить обязательную термометрию.

Напомним, Киевская власть объяснила, при каких условиях будет введено в учреждениях принудительный карантин.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.


Киев карантин Виталий Кличко КГГА
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