На въездах в Киев большие давки из-за обязательной термометрии
Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки ОРВИ, человека будут тестировать на наличие коронавірусної болезни и отправлять на самоизоляцию. Если температура тела превышает 38 градусов – вызывать бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации больного.
Об этом сегодня во время брифинга заявил Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает RegioNews.
"Мы видим сегодня сложную ситуацию с распространением инфекции. В столице уже зарегистрировано 644 подтвержденные случаи, и мы применяем все меры, которые помогут уберечь граждан от болезни. Медицинские службы совместно с представителями полиции будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые автомобили и легковые автомобили, перевозящие более трех человек включая водителем", – пояснил Пантелеев.
Известный байкер и музыкант Григорий Вагапов на своей странице в фейсбук отметил, что за проверки на в'езде в Киев большие пробки на дорогах.
"Давка, наверное, аж от Житомира. Но мотоциклистов пропускают без очереди. И то приятно", - написал Григорий.
Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:
- ул. Богатырская, 32-Е;
- ул. Броварской;
- ул. Бориспольское шоссе;
- ул. Академика Глушкова;
- Житомирское шоссе;
- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
- Днепровское шоссе;
- ул. Вышгородская, 83-А;
- 27 км Столичного шоссе.
Также, в КГГА напомнили, о рекомендации ограничить передвижение на собственном автомобильном транспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет насущной необходимости.
Как сообщалось ранее,с 16 апреля на въездах в Киев водители и пассажиры будут проходить обязательную термометрию.
Напомним, Киевская власть объяснила, при каких условиях будет введено в учреждениях принудительный карантин.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.
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