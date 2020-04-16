Київ накрила пилова хмара та штормовий вітер
Ураганний вітер несе над містом хмару пилу, видимість дуже низька
Ураганний вітер несе над містом хмару пилу, видимість дуже низька
Про це інформують в Управління екології та природних ресурсів КМДА, передає RegioNews.
"Таке погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який у столицю приніс північно-західний вітер”, - йдеться у повідомленні.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Також, міська влада нагадала про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів та обмежень.
У столиці можна буде здати використані захисні маски та рукавички
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