Київ накрила пилова хмара та штормовий вітер

Ураганний вітер несе над містом хмару пилу, видимість дуже низька

Фото: regionews

Ураганний вітер несе над містом хмару пилу, видимість дуже низька

Про це інформують в Управління екології та природних ресурсів КМДА, передає RegioNews.

"Таке погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який у столицю приніс північно-західний вітер”, - йдеться у повідомленні.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також, міська влада нагадала про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів та обмежень.