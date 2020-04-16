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16 квітня 2020, 17:25 27

Київ накрила пилова хмара та штормовий вітер

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16 квітня 2020, 17:25 27
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Ураганний вітер несе над містом хмару пилу, видимість дуже низька
Фото: regionews
Ураганний вітер несе над містом хмару пилу, видимість дуже низька

Про це інформують в Управління екології та природних ресурсів КМДА, передає RegioNews.

"Таке погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який у столицю приніс північно-західний вітер”, - йдеться у повідомленні.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також, міська влада нагадала про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів та обмежень.


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