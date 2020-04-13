Київ закриватиме на карантин установи, якщо в колективі виявлять хворих на Covid-19
Щодо суб'єктів господарювання, у трудових колективах яких виявлено хворих на Covid-19, можуть запроваджуватися протиепідемічні обмежувальні заходи терміном на 14 календарних днів, передає RegioNews з посиланням на прес-службу Київської міськдержадміністрації (КМДА).
Таке рішення зафіксовано в протоколі №22 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
Як пояснили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві, якщо в організованому трудовому колективі, наприклад промислового підприємства, хтось захворів на Covid-19, весь колектив (відділ, цех тощо), який теоретично міг контактувати з хворим, буде відправлено на самоізоляцію з обов'язковим наглядом лікарів на 14 днів.
Для кожного підприємства чи установи складатимуть окремий план ліквідації осередку інфекційного захворювання. Складати план і контролювати його виконання буде Київський міський лабораторний центр МОЗ України, головне управління Держпродспоживслужби Києва та Головне управління Держпраці в Київській області.
Рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій, розташованих у Києві.
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