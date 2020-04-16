Карантин на Великдень: в Одеській області закриють ринки

В Одеській ОДА та мерії вводять обмежувальні заходи на Пасху, по області розпорядилися закрити ринки

Фото: Думська

В Одеській ОДА та мерії вводять обмежувальні заходи на Пасху, по області розпорядилися закрити ринки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-служби ОДА та мерії.

Так, на Великодні свята вирішили закрити всі ринки в регіоні. Про це стало відомо у ході засідання комісії з питань техногенної безпеки та НС.

"Відповідно до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 14 квітня 2020 року, до комплексу обмежувальних протиепідемічних заходів на території Одеської області належить функціонування продовольчих ринків. На період дії карантинних заходів проведення будь-якої діяльності роздрібних ринків забороняється", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що міська рада Одеси продовольчі ринки залишає відкритими. Наталія Мальцева начальник відділу зв'язку з громадськістю повідомила, що жодної постанови про закриття ринків у міську раду не надходило.

А ось кількість транспорту по місту вирішили скоротити. З 13:00 суботи до ранку першого робочого дня після вихідних (вівторка) кількість рухомого складу на трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутах зменшать на 30%. Будуть працювати 196 маршруток, 75 трамвайних вагонів і 47 тролейбусів.

Крім того, з 22:00 до 5:00 кожного вихідного дня громадський транспорт не їздитиме зовсім, хоча в минулі роки на Великдень його переводили на цілодобовий режим роботи.

Варто додати, що в Одеській області на ранок 16 квітня коронавірус діагностували у 73 осіб.

За минулу добу зафіксували три нових випадки інфікування. Хворі – 42-річна співробітниця пенсійного фону Біляївки та її 20-річний син. Раніше коронавірус виявили у її чоловіка і колеги. Відділення Пенсійного фонду закрито, у приміщенні проведена санітарна обробка. Також коронавірус підтвердився у 54-річної жительки Ширяївського району. Жінка нещодавно повернулася в Україну з-за кордону.

"Вірус вже охопив шість міст і вісім районів Одеської області. За даними МОЗ, пік захворюваності очікується у найближчі два тижні", — зазначив на своїй сторінці уFacebook глава Одеської ОДА Куций Максим

Нагадаємо, що на Великдень храми вирішили не закривати. Священнослужителі Одеської єпархії Української православної церкви повідомили, де на Великдень будуть проходити богослужіння.