ЗНО може відбутися у серпні: Кличко
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, передає RegioNews.
"Хочу запевнити, що ЗНО відбудеться в будь-якому випадку, однак терміни його проведення залежать від того, коли закінчаться обмеження. Якщо до початку червня, – тоді ми можемо говорити про проведення пробного ЗНО в червні. А з 25-го червня – основної сесії ЗНО. Якщо ж терміни обмежень будуть продовжені і буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25-го серпня проведуть основну сесію ЗНО", – сказав мер столиці.
Кличко також наголосив, що зараз головне завдання – підготувати випускників до ЗНО. А учнів інших класів – до переходу в наступні класи.
Мер Києва нагадав, що учні навчаються дистанційно та телеканал "Київ" першим почав транслювати відеоуроки для школярів.
Як повідомлялось раніше, з 6 квітня, для учнів 5-11 класів з усієї країни стартував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки.
Нагадаємо, у зв’язку з загальнонаціональним карантином МОН розробило два сценарії завершення навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії і скасував держатестацію школярів 2020 року.
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