ЗНО може відбутися у серпні: Кличко

Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в будь-якому випадку, але терміни його проведення залежать від того, коли будуть зняті обмежувальні заходи

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Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в будь-якому випадку, але терміни його проведення залежать від того, коли будуть зняті обмежувальні заходи

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, передає RegioNews. "Хочу запевнити, що ЗНО відбудеться в будь-якому випадку, однак терміни його проведення залежать від того, коли закінчаться обмеження. Якщо до початку червня, – тоді ми можемо говорити про проведення пробного ЗНО в червні. А з 25-го червня – основної сесії ЗНО. Якщо ж терміни обмежень будуть продовжені і буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25-го серпня проведуть основну сесію ЗНО", – сказав мер столиці. Кличко також наголосив, що зараз головне завдання – підготувати випускників до ЗНО. А учнів інших класів – до переходу в наступні класи. Мер Києва нагадав, що учні навчаються дистанційно та телеканал "Київ" першим почав транслювати відеоуроки для школярів. Як повідомлялось раніше, з 6 квітня, для учнів 5-11 класів з усієї країни стартував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки. Нагадаємо, у зв’язку з загальнонаціональним карантином МОН розробило два сценарії завершення навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії і скасував держатестацію школярів 2020 року.

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