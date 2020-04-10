В Киеве уже 348 больных коронавирусом, за сутки добавилось 13 инфицированных
Об этом во время брифинга сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.
По словам Кличко, заболели 8 женщин в возрасте от 21 до 91 года, 4 мужчины в возрасте от 35 до 71 года и 14-летняя девушка.
Трое пациентов были госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Он также добавил, что в Киеве в целом сделали 3300 экспресс-тестов и 3500 лабораторных тестов ПЦР.
Больше всего больных за сутки обнаружили в Соломенском районе - 6, двух в Подольском, а также по одному в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах Киева.
В Киевской области, по данным Центра общественного здоровья, за минувшие сутки подтвердили 7 новых случаев заболевания. Общее количество заболевших составляет 140 человек.
Выздоровели 6 человек, умерли - 5, новых смертельных случаев за сутки в области нет.
В области на наличие инфекции проверяют 583 человека, всего в Киево-Святошинском районе - 152 и в Обуховском - 70.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Ивано-Франковской области с COVID-19 умерли 17 человек. Всего в Украине зарегистрировано 69 летальных случаев.
9 апреля во Киеве обнаружили 41 случай заболевания коронавирусом COVID-19.
- 16:59 10 апреля "За жизнь боролись всю ночь”: как преодолевают коронавирус в Днепропетровской области
- 16:57 10 апреля СБУ в Николаевской области открыла уголовное производство на главу ОГА Стадника
- 16:48 10 апреля В Тернополе количество смертей от COVID-19 выросло до пяти
- 16:40 10 апреля Кличко анонсировал жесткий контроль за соблюдением карантина
- 16:31 10 апреля В Тернополе приняли решение не вводить комендантский час
- 16:21 10 апреля Экс-премьер Гончарук и антикоррупционер Шабунин нарушали масочный режим
- 18:59 09 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
- 09:39 03 апреля Все "слуги народа" вступились за Лероса
- 10:22 03 апреля Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка