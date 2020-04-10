В Киеве уже 348 больных коронавирусом, за сутки добавилось 13 инфицированных

По состоянию на 10 марта в Киеве обнаружили еще 13 случаев коронавируса COVID-19, таким образом общее количество больных составляет 348 подтвержденных случаев

Фото: Telegram

По состоянию на 10 марта в Киеве обнаружили еще 13 случаев коронавируса COVID-19, таким образом общее количество больных составляет 348 подтвержденных случаев

Об этом во время брифинга сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

По словам Кличко, заболели 8 женщин в возрасте от 21 до 91 года, 4 мужчины в возрасте от 35 до 71 года и 14-летняя девушка.

Трое пациентов были госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Он также добавил, что в Киеве в целом сделали 3300 экспресс-тестов и 3500 лабораторных тестов ПЦР.

Больше всего больных за сутки обнаружили в Соломенском районе - 6, двух в Подольском, а также по одному в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах Киева.

В Киевской области, по данным Центра общественного здоровья, за минувшие сутки подтвердили 7 новых случаев заболевания. Общее количество заболевших составляет 140 человек.

Выздоровели 6 человек, умерли - 5, новых смертельных случаев за сутки в области нет.

В области на наличие инфекции проверяют 583 человека, всего в Киево-Святошинском районе - 152 и в Обуховском - 70.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Ивано-Франковской области с COVID-19 умерли 17 человек. Всего в Украине зарегистрировано 69 летальных случаев.

9 апреля во Киеве обнаружили 41 случай заболевания коронавирусом COVID-19.