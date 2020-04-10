Миколаївські депутати хочуть поскаржитися президенту на главу області

Депутати Миколаївської обласної ради мають намір звернутися до президента через бездіяльність губернатора Олександра Стадніка, який "не любить" жителів області

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Депутати Миколаївської обласної ради мають намір звернутися до президента через бездіяльність губернатора Олександра Стадніка, який "не любить" жителів області

Відповідне звернення озвучив депутат Миколаївської облради Юрій Кормишкін під час позачергової сесії сьогодні, 10 квітня, передає RegioNews.

Депутат заявив, що Стаднік не виконує рішення сесії щодо виділення 109 млн грн на боротьбу з коронавірусом та не закупає необхідних реагентів для проведення тестів.

Він заявив, що біля 20 людей в Області знаходяться в лікарнях, але через відсутність реагентів їм не можуть встановити або спростувати коронавірус.

Також він запропонував звернути увагу президента Зеленського на бездіяльність Стадніка, який експериментує з Миколаївською областю.

"Наша область не унікальна. У нас є коронавірус. Просто обласна державна адміністрація не любить і не поважає жителів області. Не виділяє кошти, щоб купити реагенти, які необхідні для того, щоб правильно виявити коронавірус", - розповів депутат.

В свою чергу головний лікар обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова повідомила, що у лікарні за перший квартал 2018 року було двоє хворих на пневмонію, за перший кварталу 2019 року - три випадки, в першому кварталі 2020 року - 56 випадків.

Відносно летальності від пневмонії, то за 2018-2019 роки - смертей не було, за 2020 рік – дві смерті від пневмонії та вірусної інфекції.

А ось начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Павло Георгієв повідомив, що з кінця листопада 2018 року усі статистичні дані щодо хворих на пневмонію було ліквідовано, тому медики підраховують випадки самі. Так, в 2019 році по області в два рази збільшилась кількість хворих на пневмонію в порівнянні з 2018. У 2020 році кількість хворих у порівнянні з минулим роком збільшилася на 123 випадки, а от померлих на два випадки менше.

"За позаминулу добу доставили хворого на пневмонію з Братського району. За минулу добу двох з пневмонією з Вознесенського району. Всіх хворих госпіталізовано в Обласну інфекційну лікарню. У всіх зібрані біологічні матеріали та відправлені в лабораторію", - повідомив Георгієв.

Нагадаємо, що за підсумками свого візиту в Миколаївську область Віктор Ляшко заявив, що ніяких порушень немає і тести перевіряють правильно.