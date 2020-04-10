Як ЗСУ живуть під час пандемії COVID-19

Тотальна дезінфекція, зміни у внутрішньому розпорядку, обсервація та, на жаль, перша смерть від коронавірусу жінки-військовослужбовця. RegioNews розібралися, як українські військові живуть та виконують свої обов'язки під час пандемії COVID-19

Фото: командування Медичних сил ЗСУ

Тотальна дезінфекція, зміни у внутрішньому розпорядку, обсервація та, на жаль, перша смерть від коронавірусу жінки-військовослужбовця. RegioNews розібралися, як українські військові живуть та виконують свої обов'язки під час пандемії COVID-19

Що відомо

На 10 квітня відомо вже про 7 випадків захворювання у ЗСУ. Один із них - летальний, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ. На тимчасовій ізоляції знаходяться 145 військовослужбовці. Через три дні для 27 із них термін обов'язкової обсервації закінчиться.

Найбільше інфікувань відбувається під час контакту військових із місцевим населенням. Цивільні можуть переносити збудник COVID-19 й не підозрювати про це. Адже інкубаційний період коронавірусу в середньому від 2 до 14 днів.

Хворі у ЗСУ: хто вони та як почуваються

1 квітня у лавах ЗСУ виявили першого COVID-позитивного військовослужбовця. Це - лікарка Хмельницького військового шпиталю. Наприкінці березня медик у домашніх умовах лікувалася від ГРЗ. 31 березня їй стало гірше. Жінку госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом "пневмонія". ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом.

2 квітня коронавірус лабораторно виявили у одного з військовослужбовців Київського гарнізону. З 23 березня він перебував на самоізоляції, бо, ймовірно, контактував із хворими на атипову пневмонію. 30 березня військовому зробили всі необхідні лабораторні дослідження. Інфікування "китайським” вірусом підтвердили. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

4 квітня коронавірус діагностували у військовослужбовця Київського гарнізону, який з кінця березня перебував на лікуванні в домашніх умовах із симптомами ГРЗ. Зараз хворий військовий проходить лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

9 квітня стало відомо про два нових випадки зараження COVID-19 у лавах ЗСУ. Військовослужбовця Васильківського гарнізону раніше госпіталізували із пневмонією. У медзакладі ПЛР-тестування підтвердило наявність коронавірусу в організмі. Зараз військовий отримує всю необхідну допомогу в Національному військово-медичному клінічному центрі , почувається задовільно. Він отримує симптоматичне лікування.

Сьомий COVID-позитивний військовий - солдат однієї із військових частин у Мелітополі Запорізької області. Ще з кінця березня він знаходився у самоізоляції через контакт із інфікованими атиповою пневмонією. 29 березня у військового підвищилася температура. На початку квітня солдату зробили два швидкі тести. Вони інфікування не виявили. Але ПЛР-тест, результат якого отримали 9 квітня, підтвердив у нього діагноз "атипова пневмонія”. Солдат лікується амбулаторно.

Перша смерть

6 квітня о 6:00 у реанімації центральної районної лікарні міста Надвірна Івано-Франківської області від коронавірусу померла цивільна працівниця однієї із військових частин ЗСУ, що дислокується в області. Жінка відчула себе зле 20 березня. Почала амбулаторно лікуватися від гострого респіраторного захворювання, але покращення не настало. 27 березня її госпіталізували до Надвірнянської ЦРЛ, а 30 квітня перевели у реанімаційне відділення.

Як в українській армії долають коронавірус

Для обсервації інфікованих переобладнали Центральний військовий санаторій "Приморський”. Днями Центр медичної реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький” прийняв 15 військовослужбовців Сухопутних військ Збройних Сил України та 2 військовослужбовці Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які на початку квітня успішно закінчили курсову підготовку у військових навчальних закладах Литовської Республіки. Керівництво ЗСУ вирішило відправити військовослужбовців на 14-денну обсервацію. З цією ж метою у кожній військовій частині вже створили спецізолятори.

Українські військові також отримали 10 тисяч експрес-тестів для виявлення COVID-19. Їх розподілять по військових центрах і шпиталях у районі проведення ООС. Крім цього, військові на передовій отримали 80 захисних костюмів, які почали виробляти на одному із українських підприємств.

При військовому госпіталі у місті Старокостянтинів Хмельницької області створено консультативний центр для надання психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей під час пандемії спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Наприкінці березня з метою запобігання розповсюдженню вірусу у військових підрозділах Збройних сил України, військові попросили міжнародних партнерів надати допомогу Міністерству оборони України у постачанні гуманітарної допомоги.

Також у ЗСУ вже запровадили деякі обмеження, спричинені поширенням COVID-19 в Україні. Тепер після повернення з відпусток військовослужбовці проходять обов’язковий медичний огляд, аби завчасно виявити інфікування коронавірусом.

Також у ЗСУ розробили наказ "Щодо затвердження дій посадових осіб при виявлені хворого, який відповідає випадку захворювання на коронавірус”, який регламентує дії військових під час виявлення інфікованих у лавах ЗСУ.

COVID-19 у зоні ООС

На Донбасі, де з весни 2014 року тривають бойові дії, командування ЗСУ теж вживає заходів для боротьби з коронавірусною інфекцією. При в'їзді на спецтериторію встановили блокпости, на яких працюють підрозділи РХБ-захисту. Вони дезінфікують військову та цивільну техніку розчином хлору.

"Перевіряють, у першу чергу, тих, хто відповідно до своїх функціональних обов'язків, найбільше контактує як з військовослужбовцями, так і з цивільними. Робиться все, щоб хвороба не поширилася серед великої кількості військовослужбовців", - коментує ситуацію генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Додає, що на передовій обробляють бліндажі, а військовим видають індивідуальні засоби захисту і бутильовану воду.

У Командуванні об'єднаних сил на випадок поширення COVID-19 на Донбасі почали запасатися дезінфекторами, костюмами біозахисту, рукавичками, протичумними комплектами, респіраторами і хірургічними масками, бахілами, фартухами, шапочками, інфрачервоними термометрами, захисними окулярами та розпилювачами рідини.

Як писали RegioNews раніше, станом на 9 квітня в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) відомо 20 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.







