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26 березня 2020, 15:06 5

У Києві дезинфікують житлові будинки і дитячі майданчики, а пляжі закрили

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26 березня 2020, 15:06 5
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У Києві здійснюють заходи із дезінфекції всіх житлових будинків, а також дитячих та спортивних майданчиків
Фото: kyivcity.gov.ua
У Києві здійснюють заходи із дезінфекції всіх житлових будинків, а також дитячих та спортивних майданчиків

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.

"У Києві їх близько 11,5 тисяч. 8,5 тисяч з них знаходяться в комунальній власності. Але ми пішли назустріч усім УСББ і надали керуючим компаніям дезінфікуючі засоби, засоби захисту, костюми для двірників", - розповів він.

Кличко зазначив, що дезінфекцію будинків проводять двірники, які обробляють ліфти, сходи, поручні і ручки дверей.

Жителям будинків, у яких не проводиться дезінфекція, потрібно звертатися в місцеві керуючі компанії або в департамент ЖКГ.

Також за інформацією КП "Плесо", в зв'язку з карантином у столиці заборонено відвідувати міські пляжі.

В рекреаційних зонах розмістили застережливі таблички.

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Нагадаємо, станом на 26 березня у Києві коронавірус виявили ще у 6 осіб. Захворіла 35-річна жінка та 5 чоловіків віком від 28 до 70 років.

Для боротьби із епідемією коронавірусу у Києві пацієнтів приймають 7 базових лікарень, в інфекційних відділеннях передбачено 78 боксів, а також розгорнуто 400 ліжок.


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