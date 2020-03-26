У Сумській області другий випадок COVID-19: що відомо

На Сумщині зафіксували другий випадок інфікування людини коронавірусом

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На Сумщині зафіксували другий випадок інфікування людини коронавірусом

Про це розповів заступник міського голови Максим Галицький, повідомляють RegioNews.

"Хвороба вразила 49-річну жінку, яка їздила до Чехії. В Україні вона повернулася 10 березня. 19 березня звернулася до сімейного лікаря. 23 березня її госпіталізували в обласну інфекційну лікарню, а 25 березня Сумської лабораторний центр підтвердив у жінки коронавірус”, - сказав Галицький.

Нагадаємо, що першою жертвою COVID-19 стала 76-річна жителька села Козацьке Конотопського району Сумської області. 16 березня жінка відчула себе зле - поскаржилася на кашель та температуру. Її взявся лікувати онук, який працював фельдшером на "швидкій”. 23 березня жінку госпіталізували до Конотопської ЦРЛ, де вона померла у реанімації 25 березня.

Як писали RegioNews, у Борознянському районі Чернігівської області 26 березня виявили першого інфікованого COVID-19.