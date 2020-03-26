В Киеве дезинфицируют жилые дома и детские площадки, а пляжи закрыли

В Киеве проводят мероприятия по дезинфекции всех жилых домов, а также детских и спортивных площадок

Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве проводят мероприятия по дезинфекции всех жилых домов, а также детских и спортивных площадок

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