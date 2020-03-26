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26 марта 2020, 15:06 4

В Киеве дезинфицируют жилые дома и детские площадки, а пляжи закрыли

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26 марта 2020, 15:06 4
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В Киеве проводят мероприятия по дезинфекции всех жилых домов, а также детских и спортивных площадок
Фото: kyivcity.gov.ua
В Киеве проводят мероприятия по дезинфекции всех жилых домов, а также детских и спортивных площадок

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.

"В Киеве их около 11,5 тысяч. 8,5 тысяч из них находятся в коммунальной собственности. Но мы пошли навстречу всем УСББ и предоставили управляющим компаниям дезинфицирующие средства, средства защиты, костюмы для дворников", - рассказал он.

Кличко отметил, что дезинфекцию домов проводят дворники, которые обрабатывают лифты, лестницы, перила и ручки дверей.

Жителям домов, в которых не проводится дезинфекция, нужно обращаться в местные управляющие компании или в департамент ЖКХ.

Также по информации КП "Плесо", в связи с карантином в столице запрещено посещать городские пляжи.

В рекреационных зонах разместили предупреждающие таблички.

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Напомним, по состоянию на 26 марта в Киеве коронавирус обнаружили еще в 6 человек. Заболела 35-летняя женщина и 5 мужчин в возрасте от 28 до 70 лет.

Для борьбы с эпидемией коронавируса в Киеве пациентов принимают 7 базовых больниц, в инфекционных отделениях предусмотрено 78 боксов, а также развернуто 400 коек.


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