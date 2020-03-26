В Киеве дезинфицируют жилые дома и детские площадки, а пляжи закрыли
Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.
"В Киеве их около 11,5 тысяч. 8,5 тысяч из них находятся в коммунальной собственности. Но мы пошли навстречу всем УСББ и предоставили управляющим компаниям дезинфицирующие средства, средства защиты, костюмы для дворников", - рассказал он.
Кличко отметил, что дезинфекцию домов проводят дворники, которые обрабатывают лифты, лестницы, перила и ручки дверей.
Жителям домов, в которых не проводится дезинфекция, нужно обращаться в местные управляющие компании или в департамент ЖКХ.
Также по информации КП "Плесо", в связи с карантином в столице запрещено посещать городские пляжи.
В рекреационных зонах разместили предупреждающие таблички.
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Напомним, по состоянию на 26 марта в Киеве коронавирус обнаружили еще в 6 человек. Заболела 35-летняя женщина и 5 мужчин в возрасте от 28 до 70 лет.
Для борьбы с эпидемией коронавируса в Киеве пациентов принимают 7 базовых больниц, в инфекционных отделениях предусмотрено 78 боксов, а также развернуто 400 коек.
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