У Житомирі дозволили перевозити по 20 пасажирів
Про це йдеться в сюжеті "Суспільного", передає RegioNews.
За словами керівника управління транспорту та зв’язку міської ради Костянтина Підпокровного, таке рішення прийняли у зв'язку із зверненнями приватних і комунальних перевізників.
"На комісії було розглянуто пропозицію збільшити кількість пасажирів у тролейбусах та трамваях до 20. Чекаємо на засідання виконкому і будемо виносити це питання на виконком, будемо виносити це рішення і приймати", - повідомив він.
За словами чиновника, влада планує фізично обмежити посадкові місця, щоб люди сідали через одного.
Таке рішення планують запровадити з 26 березня.
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24 березня повідомлялось, що в Житомирську область надійшла перша партія медичних засобів з Китаю для поповнення запасів у лікарнях Житомирщини.
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