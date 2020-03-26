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26 березня 2020, 14:37 8

У Житомирі дозволили перевозити по 20 пасажирів

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26 березня 2020, 14:37 8
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У Житомирі вдвічі збільшили кількість пасажирів, які можуть одночасно їздити у тролейбусах та трамваях міста
Фото: flickr
У Житомирі вдвічі збільшили кількість пасажирів, які можуть одночасно їздити у тролейбусах та трамваях міста

Про це йдеться в сюжеті "Суспільного", передає RegioNews.

За словами керівника управління транспорту та зв’язку міської ради Костянтина Підпокровного, таке рішення прийняли у зв'язку із зверненнями приватних і комунальних перевізників.

"На комісії було розглянуто пропозицію збільшити кількість пасажирів у тролейбусах та трамваях до 20. Чекаємо на засідання виконкому і будемо виносити це питання на виконком, будемо виносити це рішення і приймати", - повідомив він.

За словами чиновника, влада планує фізично обмежити посадкові місця, щоб люди сідали через одного.

Таке рішення планують запровадити з 26 березня.

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24 березня повідомлялось, що в Житомирську область надійшла перша партія медичних засобів з Китаю для поповнення запасів у лікарнях Житомирщини.


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