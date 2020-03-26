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26 березня 2020, 14:27 14

Кличко розповів, скільки є апаратів ШВЛ у столичних лікарнях

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26 березня 2020, 14:27 14
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Для боротьби із епідемією коронавірусу у Києві пацієнтів приймають 7 базових лікарень, в інфекційних відділеннях передбачено 78 боксів, а також розгорнуто 400 ліжок
Фото: telegram
Для боротьби із епідемією коронавірусу у Києві пацієнтів приймають 7 базових лікарень, в інфекційних відділеннях передбачено 78 боксів, а також розгорнуто 400 ліжок

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу 25 березня, пише RegioNews.

"У столичних лікарнях на сьогоднішній день є 380 апаратів ШВЛ, 93 з них – у лікарнях, які визначені як опорні", – сказав він.

Кличко також повідомив, що Київ отримав 9 тисяч експрес-тестів, їх отримають сімейні лікарі та служби невідкладної допомоги.

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Нагадаємо, станом на 26 березня у Києві коронавірус виявили ще у 6 осіб. Захворіла 35-річна жінка та 5 чоловіків віком від 28 до 70 років.


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