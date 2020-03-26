Кличко розповів, скільки є апаратів ШВЛ у столичних лікарнях
Для боротьби із епідемією коронавірусу у Києві пацієнтів приймають 7 базових лікарень, в інфекційних відділеннях передбачено 78 боксів, а також розгорнуто 400 ліжок
Для боротьби із епідемією коронавірусу у Києві пацієнтів приймають 7 базових лікарень, в інфекційних відділеннях передбачено 78 боксів, а також розгорнуто 400 ліжок
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу 25 березня, пише RegioNews.
"У столичних лікарнях на сьогоднішній день є 380 апаратів ШВЛ, 93 з них – у лікарнях, які визначені як опорні", – сказав він.
Кличко також повідомив, що Київ отримав 9 тисяч експрес-тестів, їх отримають сімейні лікарі та служби невідкладної допомоги.
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Нагадаємо, станом на 26 березня у Києві коронавірус виявили ще у 6 осіб. Захворіла 35-річна жінка та 5 чоловіків віком від 28 до 70 років.
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