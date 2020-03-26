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26 березня 2020, 12:52 12

У Києві ще 6 нових випадків захворювання Covid-19

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26 березня 2020, 12:52 12
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У столиці ще шість чоловік здали позитивний тест на СOVID-19
Фото: Shutterstock
У столиці ще шість чоловік здали позитивний тест на СOVID-19

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.

У Києві коронавірус виявили ще у 6-ти осіб - однієї 35-річної жінки та 5-х чоловіків від 28 до 70 років. Серед останніх - 70-річний військовослужбовець, він зараз знаходиться у військовому госпіталі.

Таким чином, в Україні вже 162 випадки захворювання коронавірусом.

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