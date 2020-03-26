У Києві ще 6 нових випадків захворювання Covid-19

У столиці ще шість чоловік здали позитивний тест на СOVID-19

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У столиці ще шість чоловік здали позитивний тест на СOVID-19

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews. У Києві коронавірус виявили ще у 6-ти осіб - однієї 35-річної жінки та 5-х чоловіків від 28 до 70 років. Серед останніх - 70-річний військовослужбовець, він зараз знаходиться у військовому госпіталі. Таким чином, в Україні вже 162 випадки захворювання коронавірусом. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

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