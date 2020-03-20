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20 марта 2020, 09:13 42

В Киеве вводят режим чрезвычайной ситуации - КГГА

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20 марта 2020, 09:13 42
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В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве
В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на РБК-Украина, об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, документы сейчас проходят юридические процедуры.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - сказал Поворозник.

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Напомним, 18 марта из-за распространения коронавирусной инфекции в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Кабмин Украины ожидает на решение городских властей Киева о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.


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