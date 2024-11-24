Правоохоронці ведуть розслідування щодо чоловіка керівниці Хмельницької МСЕК Крупи, — ЗМІ

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Після затримання на початку жовтня очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, правоохоронці розслідують ймовірне декларування недостовірної інформації з боку чоловіка чиновниці - Володимира Крупи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Главком".

Станом на сьогодні Володимиру Крупі не оголосили підозру. Проте у жовтні суд надав дозвіл слідчим на доступ до паспорта чоловіка, його пенсійних виплат, рахунків у банківських установах, джерела доходів за 2021 рік.

Нацагентство з питань запобігання корупції провело перевірку декларації Володимира Крупи за 2021 рік. Він тоді був керівником управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області.

За підсумками перевірки детективи відомства встановили, що Володимир Крупа зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 2,2 млн грн.

Тож матеріали НАЗК лягли в основу нової кримінальної справи про недостовірне декларування, де фігурує Володимир Крупа.

НАЗК виявило у декларації такі порушення:

фігурант приховав дохід від третіх осіб на загальну суму 737,1 тис. грн, ці кошти були спрямовані на закупівлю обладнання для спільного проєкту енергозбереження;

неправильно пораховано пенсію – задекларовано 128,7 тис. грн за 2021 рік, а насправді Пенсійний фонд виплатив 129,3 тис. грн;

із задекларованих $78 тис. готівки Крупа не зміг довести походження $43 тис.;

під питання опинилася й відображена готівка дружини Тетяни Крупи на суму $35 тис.

Володимиру Крупи у разі оголошення підозри загрожує штраф від 51 тис. грн до 68 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеженням волі до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, на початку жовтня керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу правоохоронці викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї виявили величезну суму готівки - приблизно 6 млн доларів у різній валюті. 5 листопада ВАКС арештував низку майна Тетяни Крупи. Йдеться, зокрема, і про вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

До слова, раніше з'явилася інформація, що керівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа досі зберігає свою посаду. Також відомо, що її контракт закінчиться лише у листопаді 2025 року.

Також відомо, що Тетяну Крупу утримують у столичному СІЗО у камері без поліпшених умов. Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила під арештом Тетяну Крупу. Водночас колегія суддів зменшила суму застави з 500 до 300 мільйонів гривень.

Крупа на суді заявила, що більшість вилучених коштів не належать безпосередньо її родині, це нібито гроші "інвесторів" її чоловіка.