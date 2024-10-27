Скандальна керівниця Хмельницької МСЕК Крупа досі зберігає посаду, — ЗМІ

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Керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяна Крупа, якій оголошено підозру у незаконному збагаченні, досі зберігає свою посаду

Про це йдеться у статті видання "Главком", передає RegioNews.

Співрозмовник у Хмельницькій облраді повідомив виданню, що станом на 24 жовтня судової ухвали про відсторонення Крупи від займаної посади так і не було.

Оскільки Крупа зберігає за собою посаду, право підпису голови МСЕК тимчасово покладено на лікаря-хірурга Юрія Бевзюка. Він тривалий час є членом вказаного центру медико-соціальної експертизи.

Нагадаємо, 4 жовтня керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу правоохоронці викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у домівці чиновниці знайшли величезну суму готівки - приблизно 6 млн доларів у різній валюті.

Згодом журналісти з'ясували, що скандальна голова МСЕК Крупа оформила інвалідність обласному прокурору Хмельниччини і 49 його підлеглим. Скандал спричинив хвилю відставок серед керівників прокуратури та відділень МСЕК. Зокрема, пішов у відставку керівник Хмельницької прокуратури, а згодом і генпрокурор Андрій Костін.

23 жовтня директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації Олександра Завроцького звільнили з посади на тлі скандалу з МСЕК.