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21 листопада 2024, 19:15

Скандальній очільниці Хмельницької МСЕК Крупі зменшили заставу на 200 млн гривень

21 листопада 2024, 19:15
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Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила під арештом голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу. Водночас колегія суддів зменшила суму застави з 500 до 300 мільйонів гривень

Про це повідомила Апеляційна палата ВАКС, передає RegioNews.

Сторона захисту подала скаргу на постанову Печерського райсуду Києва від 7 жовтня про застосування до Тетяни Крупи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Судді розглянули скаргу і вирішили частково задовольнити її. Суд скасував ухвалу Печерського районного суду Києва щодо запобіжного заходу та постановила нову, відповідно до якою до чиновниці застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 300 млн грн.

Рішення набрало законної сили та оскарження не підлягає.

Нагадаємо, на початку жовтня керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу правоохоронці викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї виявили величезну суму готівки - приблизно 6 млн доларів у різній валюті. 5 листопада ВАКС арештував низку майна Тетяни Крупи. Йдеться, зокрема, і про вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

До слова, раніше з'явилася інформація, що керівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа досі зберігає свою посаду. Також відомо, що її контракт закінчиться лише у листопаді 2025 року.

Також відомо, що Тетяну Крупу утримують у столичному СІЗО у камері без поліпшених умов.

Крупа на суді заявила, що більшість вилучених коштів не належать безпосередньо її родині, це нібито гроші "інвесторів" її чоловіка.

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