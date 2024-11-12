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12 листопада 2024, 16:55

Стало відомо, яку камеру у СІЗО виділили для скандальної керівниці Хмельницької МСЕК Крупи

12 листопада 2024, 16:55
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фото: РБК-Україна
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Керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, утримують у столичному СІЗО у камері без поліпшених умов

Про це повідомив начальник Київського слідчого ізолятора Володимир Халавка, передає RegioNews із посиланням на "Суспільне".

У відповіді на запит видання зазначається, що Тетяна Крупа перебуває у звичайній камері, яка розрахована на чотири людини. Площа камери становить 12,4 метрів квадратних без урахування санвузла.

У тому ж ізоляторі тримають депутатку Хмельницької міськради Світлану Баранську у якої знайшли 1,5 мільйона незадекларованих доларів. Камера Баранської має приблизно таку ж площу та умови.

У корпусному відділенні №6, де перебувають чиновниці, є 12 прогулянкових двориків. Ув'язнені тут щодня мають прогулянку, яка триває не менше години.

Побачення адміністрація СІЗО дозволяє тільки після відповідного розпорядження слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження. У разі наявності дозволу, ув'язнені можуть мати побачення від трьох разів на місяць.

Також в ув'язнених є можливість здійснювати телефонні дзвінки, у в'язниці встановлені таксофони, а також наявні мобільні телефони. Однак, щоб скористатися цією можливістю потрібен дозвіл керівництва СІЗО, який надається за письмовою заявою.

Нагадаємо, 4 жовтня очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу викрили на незаконному збагачені. У її домі та на робочому місці провели обшуки, під час яких знайшли велику суму готівки - до 6 млн доларів у різній валюті.

Згодом суд задовольнив клопотання прокурора і арештував низку майна у кримінальному провадженні щодо Крупи.

До слова, Тетяна Крупа на суді пояснила, звідки в її помешканні взялася така велика кількість готівки, яку виявили під час обшуків.

ув'язнені СІЗО корупціонери МСЕК Тетяна Крупа
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