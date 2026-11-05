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05 листопада 2026, 10:13

Зеленський розраховує на перемогу демократів у Конгресі США: що це дасть Україні

05 листопада 2026, 10:13
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Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський заявив, що перемога Демократичної партії на виборах до Конгресу США може сприяти посиленню підтримки Україні з боку Вашингтона

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Зеленського німецькому телеканалу ZDF, передає RegioNews.

Глава держави припустив, що зміни в Конгресі, зокрема можливий перехід обох палат під контроль демократів наступного року, можуть бути позитивними для Києва.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна має двопартійну підтримку у США, та подякував представникам обох політичних сил.

"Я також вдячний республіканцям, але демократи дуже чітко заявляють про підтримку України та надання їй допомоги", – зазначив президент.

За його словами, демократи також виступають за відновлення зв'язків між США та Європою, які останніми роками дещо ослабли. Зеленський наголосив, що без тісної співпраці Вашингтона та європейських партнерів протистояти Путіну значно складніше.

Окремо президент наголосив, що збільшення американської військової та фінансової допомоги може змусити Кремль переглянути доцільність продовження війни.

"Якщо Конгрес зараз заговорить про потужну фінансову підтримку або військову допомогу, як це сьогодні робить і демонструє Європа, то це буде позитивним фактором, який матиме вплив на Путіна", – заявив Зеленський.

Він також висловив сподівання, що посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів допоможе наблизити переговори та створить умови для досягнення миру.

Довідка: Проміжні вибори (Midterm Elections) – це загальнонаціональні вибори у США, які відбуваються посеред чотирирічного президентського терміну. Вони визначають, яка політична партія контролюватиме Конгрес – законодавчий орган країни.

Проміжні вибори у США відбулися 3 листопада 2026 року.

Демократична партія здобула 220 місць з необхідних 218 для більшості у Палаті представників, таким чином закріпивши свій контроль над обома палатами Конгресу.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував проведення 10-11 листопада переговорів між Україною та Росією на робочому рівні. Зустріч має відбутися в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі. Сполучені Штати виступлять посередником у перемовинах.

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