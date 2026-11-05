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Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Після атаки ситуація в енергосистемі області залишається складною. В одному з районів застосовують аварійні відключення, в решті області діють графіки погодинних відключень світла.

Крім того, у Березнянській громаді внаслідок удару безпілотника пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

У Семенівці напередодні вдень через влучання FPV-дрона загорілася господарська будівля.

Нагадаємо, у ніч на 5 листопада РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-35 та 128 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 18 локаціях.