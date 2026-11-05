На Чернігівщині через удар РФ по енергооб'єкту ускладнилася ситуація зі світлом
Уночі 5 листопада російські війська атакували енергетичний об'єкт на Чернігівщині
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.
Після атаки ситуація в енергосистемі області залишається складною. В одному з районів застосовують аварійні відключення, в решті області діють графіки погодинних відключень світла.
Крім того, у Березнянській громаді внаслідок удару безпілотника пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.
У Семенівці напередодні вдень через влучання FPV-дрона загорілася господарська будівля.
Нагадаємо, у ніч на 5 листопада РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-35 та 128 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 18 локаціях.
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