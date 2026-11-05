Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 5 листопада РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-35 та 128 ударними БпЛА типу Shahed (65 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 105 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 листопада внаслідок російської атаки спалахнула пожежа на території складу у Бучанському районі на Київщині.