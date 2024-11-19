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19 листопада 2024, 00:03

Скандальна Тетяна Крупа ще рік буде залишатися головою Хмельницької МСЕК

19 листопада 2024, 00:03
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фото: Facebook
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Хмельницька обласна рада уклала контракт з керівницею МСЕК Тетяною Крупою, яку звинувачують у незаконному збагаченні, до листопада 2025 року

Про це йдеться в матеріалах суду, передає RegioNews з посиланням на "Українські Новини".

Зазначається, що 2 листопада 2020 було укладено контракт Крупою на новий строк - з 3 листопада 2020 до 2 листопада 2025 року включно.

Це означає, що повноваження Крупи як голови МСЕК закінчаться лише через рік.

Також відомо, що з 7 грудня 2020 Крупа набула повноважень депутата Хмельницької облради 8 скликання. Вона була зарахована до постійної комісії з питань охорони здоровʼя та соціальної політики.

До слова, раніше з'явилася інформація, що керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяна Крупа, якій оголошено підозру у незаконному збагаченні, досі зберігає свою посаду.

Нагадаємо, на початку жовтня керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу правоохоронці викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї виявили величезну суму готівки - приблизно 6 млн доларів у різній валюті. 5 листопада ВАКС арештував низку майна Тетяни Крупи. Йдеться, зокрема, і про вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

Керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, утримують у столичному СІЗО у камері без поліпшених умов.

Крупа на суді пояснила, звідки в її помешканні взялася така велика кількість готівки. За словами жінки, більшість вилучених коштів не належать безпосередньо її родині, це нібито гроші "інвесторів" її чоловіка.

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