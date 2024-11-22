У Києві затримали на корупції очільницю міжрайонної МСЕК

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Поліцейські Києва повідомили про підозру голові міжрайонної МСЕК, яка «допомагала» чоловікам отримати інвалідність

Про це повідомляє RegioNews з посиланням поліцію Києва.

Як зазначається у повідомленні, посадовиця затвердила та підписала акти огляду медико-експертною комісією про наявність у двох військовозобов’язаних третьої групи інвалідності, що дозволяло призовникам ухилитись від мобілізації та безперешкодно перетнути кордон.

Наразі комісією Центральної МСЕК фейкові діагнози скасовано.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру у вчиненні ряду злочинів, їй загрожує до семи років в’язниці.

Нагадаємо, нещодавно працівники Служби безпеки та Національної поліції ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на Кіровоградщині, Дніпропетровщині й Харківщині. Серед затриманих – посадовці медико-соціальних експертних комісій та лікарень