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20 листопада 2024, 12:43

НАБУ перевіряє міністра Віталія Коваля через квартиру за 17 млн грн

20 листопада 2024, 12:43
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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевіряє можливе незаконне збагачення міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит "Антикорупційного штабу", яка є в розпорядженні "Слідства.Інфо", передає RegioNews.

НАБУ розглянуло звернення громадської організації щодо можливих ознак незаконного збагачення в діях міністра та розпочало перевірку вказаної інформації.

В органі пояснили, що якщо НАБУ підтвердить необґрунтоване набуття активів Ковалем, то матеріали передадуть до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для того, щоби звернутися з позовом про визнання таких активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

Як зазначають журналісти "Слідства.Інфо", Віталій Коваль задекларував, що від серпня 2023 року його дружина орендує квартиру в Києві площею 170 квадратних метрів. У цьому помешканні проживає вся сім’я міністра.

Власницею квартири зазначена теща міністра Галина Баранюк, яка купила її в липні 2021 року — того літа таке помешкання коштувало 17,7 мільйона гривень. Жінка, схоже, не мала офіційних прибутків на її придбання.

Сам міністр заявляв, що чекає на фахову відповідь компетентних органів, і порадив не говорити про інформацію, отриману "десь і звідкись", натякаючи на матеріал "Слідства.Інфо".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) підозрює голову Харківської облради у внесенні недостовірних даних у декларацію за 2022 рік на понад 3,4 млн грн. Розпочало кримінальне провадження.

НАБУ розслідування Коваль Віталій Станіславович збагачення
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