Іран погрожував ударами по Києву, Одесі та Львову: у ЦПД викрили фейк

Фото: ЦПЗ

У мережі поширюють неправдиву інформацію про нібито погрози Ірану завдати ракетних ударів по Києву, Львову та Одесі у разі атаки з боку США

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає RegioNews.

Як доказ Telegram-канали публікують скриншот нібито з ефіру одного з іранських телеканалів. На зображенні начебто показана карта Європи з позначеними українськими містами.

Однак ця інформація не відповідає дійсності. У ЦПД наголошують, що під час оригінального ефіру взагалі не йшлося про можливі удари Ірану по Україні. Крім того, насправді в трансляції було показано інше зображення.

Таким чином, скриншот, який поширюють у мережі, є підробкою.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що мета таких повідомлень – посіяти паніку серед українців і створити враження загрози ракетних ударів з боку Ірану.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці викрили чоловіка, який адміністрував телеграм-канал із антиукраїнськими фейками та дезінформацією про війну. Зокрема, чоловік стверджував, що Україна нібито не є суверенною державою, а залишається "адміністративним округом СРСР", і що Росія має "законне право" оголосити українську територію своєю.