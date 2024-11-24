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24 ноября 2024, 12:19

Правоохранители ведут расследование в отношении мужа главы Хмельницкой МСЭК Крупы, — СМИ

24 ноября 2024, 12:19
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После задержания в начале октября главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении, правоохранители расследуют вероятное декларирование недостоверной информации со стороны мужа чиновницы - Владимира Крупы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Главком".

По состоянию на сегодняшний день Владимиру Крупе не объявили подозрение. Однако в октябре суд разрешил следователям доступ к паспорту мужчины, его пенсионные выплаты, счета в банковских учреждениях, источники доходов за 2021 год.

Нацагентство по предотвращению коррупции провело проверку декларации Владимира Крупы за 2021 год. Он был тогда руководителем управления Западного офиса Госаудитслужбы в Хмельницкой области.

По итогам проверки детективы ведомства установили, что Владимир Крупа отметил сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2,2 млн грн.

Поэтому материалы НАПК легли в основу нового уголовного дела о недостоверном декларировании, где фигурирует Владимир Крупа.

НАПК выявило в декларации следующие нарушения:

  • фигурант скрыл доход от третьих лиц на общую сумму 737,1 тыс. грн., эти средства были направлены на закупку оборудования для совместного проекта энергосбережения;
  • неправильно подсчитана пенсия – задекларировано 128,7 тыс. грн за 2021 год, а на самом деле Пенсионный фонд выплатил 129,3 тыс. грн;
  • из задекларированных $78 тыс. наличных Крупа не смог доказать происхождение $43 тыс.;
  • под вопрос оказалась и отражена наличность жены Татьяны Крупы на сумму $35 тыс.

Владимиру Крупе в случае объявления подозрения грозит штраф от 51 тыс. грн до 68 тыс. грн либо общественные работы от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним, в начале октября руководитель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа стражи порядка разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков у нее обнаружили огромную сумму наличных - около 6 млн долларов в разной валюте. 5 ноября ВАКС арестовал ряд имущества Татьяны Крупы. Речь идет, в частности, и об изъятых во время обысков наличных. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

К слову, ранее появилась информация, что руководитель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа до сих пор сохраняет свой пост. Также известно, что ее контракт истечет только в ноябре 2025 года.

Также известно, что Татьяна Крупа находится в столичном СИЗО в камере без улучшенных условий. Апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила под арестом Татьяну Крупу. В то же время, коллегия судей уменьшила сумму залога с 500 до 300 миллионов гривен.

Крупа на суде заявила, что большинство изъятых средств не принадлежат непосредственно ее семье, это якобы деньги "инвесторов" ее мужа.

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