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На півдні Одеської області внаслідок російської атаки пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок удару частково зруйновано складське приміщення служби доставки. Також пошкоджена адміністративна будівля приватного підприємства з виготовлення медичних виробів, у коледжі та гуртожитку вибито вікна.

Попередньо, обійшлось без постраждалих. На місцях триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, у ніч на 5 листопада РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-35 та 128 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 18 локаціях.