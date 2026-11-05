20:15  04 листопада
Відключення світла 5 листопада: в Укренерго назвали графіки
07:43  05 листопада
Росіяни атакували склад на Київщині: спалахнула пожежа
08:57  05 листопада
Вбивство Ірини Фаріон: засуджений Зінченко подав апеляцію
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2026, 09:49

На Миколаївщині знешкодили російську ракету Х-101 із понад 200 кг вибухівки

05 листопада 2026, 09:49
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

У Вознесенському районі виявили пошкоджену російську крилату ракету Х-101, бойова частина якої не здетонувала під час падіння

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вибухотехніки оглянули ракету та встановили, що вона належить до першого класу небезпеки й містить понад 200 кг вибухової речовини.

Через загрозу для людей фахівці вирішили знищити ракету безпосередньо на місці падіння. Її ліквідували методом контрольованого підриву.

Поліція нагадує: у разі виявлення уламків ракет, безпілотників або підозрілих предметів не можна до них наближатися, торкатися чи переміщувати. Про знахідку слід повідомити за номерами 101, 102 або 112.

Нагадаємо, раніше у Києві вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину російського безпілотника "Гербера-2", який впав у місті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Миколаївська область війна обстріли ракетний удар ракета вибухотехніки
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Зеленський розраховує на перемогу демократів у Конгресі США: що це дасть Україні
05 листопада 2026, 10:13
Іран погрожував ударами по Києву, Одесі та Львову: у ЦПД викрили фейк
05 листопада 2026, 09:53
На Чернігівщині через удар РФ по енергооб'єкту ускладнилася ситуація зі світлом
05 листопада 2026, 09:36
РФ атакувала Одещину: пошкоджені енергетична та цивільна інфраструктура
05 листопада 2026, 09:20
Атака РФ на Харківщину: шестеро постраждалих, серед них 8-річний хлопчик
05 листопада 2026, 09:16
Про результати і наслідки виборів у США
05 листопада 2026, 08:59
Вбивство Ірини Фаріон: засуджений Зінченко подав апеляцію
05 листопада 2026, 08:57
На "Миколаївводоканалі" побилися двоє працівників: мер відреагував
05 листопада 2026, 08:36
Росія вночі запустила по Україні ракети Х-35 та майже 130 безпілотників
05 листопада 2026, 08:24
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »