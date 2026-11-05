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У Вознесенському районі виявили пошкоджену російську крилату ракету Х-101, бойова частина якої не здетонувала під час падіння

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вибухотехніки оглянули ракету та встановили, що вона належить до першого класу небезпеки й містить понад 200 кг вибухової речовини.

Через загрозу для людей фахівці вирішили знищити ракету безпосередньо на місці падіння. Її ліквідували методом контрольованого підриву.

Поліція нагадує: у разі виявлення уламків ракет, безпілотників або підозрілих предметів не можна до них наближатися, торкатися чи переміщувати. Про знахідку слід повідомити за номерами 101, 102 або 112.

Нагадаємо, раніше у Києві вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину російського безпілотника "Гербера-2", який впав у місті.