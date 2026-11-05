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05 листопада 2026, 09:16

Атака РФ на Харківщину: шестеро постраждалих, серед них 8-річний хлопчик

05 листопада 2026, 09:16
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 17 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, зокрема 8-річний хлопчик

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові гостру реакцію на стрес отримала 35-річна жінка.

У Дергачах поранення дістав 67-річний чоловік, ще двоє людей – 40-річна жінка та 8-річний хлопчик – зазнали гострої реакції на стрес.

Також поранено 48-річного чоловіка в селі Шестакове Старосалтівської громади та 57-річного чоловіка в селищі Приколотне Вільхуватської громади.

Крім того, медики надали допомогу 15-річному хлопцю, який дістав поранення 2 листопада в Ізюмі.

Для атак по Харківщині російські війська застосовували різні види озброєння: один безпілотник типу "Герань-2", три БпЛА "Молнія", 10 FPV-дронів та ще 71 безпілотник, тип якого встановлюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах області.

Зокрема, у Харкові пошкоджено два багатоквартирні та два приватні будинки, вікна навчального закладу, покрівлю медичного закладу, кіоск, три автомобілі та сміттєвоз.

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі в Золочеві.

У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок у Новій Олександрівці.

В Ізюмському районі зазнали пошкоджень електромережі в Барвінковому та приватний будинок в Олександрівці.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у Васищевому, залізничну інфраструктуру в Залужному, поштове відділення в Коротичі та складську будівлю в Котлярах.

У Лозівському районі пошкоджено будинок і господарську споруду в Лозівському, а також дві складські будівлі – у Лозовій та Новоукраїнці.

У Чугуївському районі пошкоджено гаражний бокс у Чугуєві та автомобіль у Шестаковому.

Нагадаємо, в ніч на 5 листопада РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-35 та 128 ударними БпЛА типу Shahed (65 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

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