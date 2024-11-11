Керівниця Хмельницької МСЕК Крупа заявила, що вилучені під час обшуків мільйони доларів належали не їй

фото: РБК-Україна

Керівниця Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяна Крупа вперше дала на суді пояснення щодо величезної кількості готівки, яку виявили у її помешканні під час обшуків

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру, передає RegioNews.

Крупа заявила, що не всі гроші, які були виявлені в її будинку правоохоронцями, належать їй. У суді жінка запевнила, що частина цієї готівки нібито належить не її родині, а іншим людям. Посадовиця наполягала, що особисто їй належать лише ті гроші, які були вказані у її декларації.

Водночас Тетяна Крупа зауважила, що нібито її чоловік знає, кому належить решта коштів. Він раніше очолював обласне управління Держаудитслужби.

Чоловік підозрюваної, Володимир Крупа, заявив у суді, що вилучена під час обшуків готівка була у його розпорядженні. Він запевнив, що більшу частину цих коштів йому нібито передали у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.

До слова, раніше також з'явилася інформація, що керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяна Крупа, якій оголошено підозру у незаконному збагаченні, досі зберігає свою посаду.

Нагадаємо, 4 жовтня керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу правоохоронці викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у домівці чиновниці знайшли величезну суму готівки - приблизно 6 млн доларів у різній валюті.

Лише через місяць після обшуків, 5 листопада, ВАКС задовольнив клопотання прокурора і арештував низку майна у кримінальному провадженні щодо голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи. Йдеться, зокрема, і про вилучену під час обшуків готівку.