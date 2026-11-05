На "Миколаївводоканалі" побилися двоє працівників: мер відреагував

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3 листопада на території комунального підприємства "Миколаївводоканал" стався конфлікт між двома працівниками

Про це повідомили у пресслужбі підприємства в Telegram, передає RegioNews.

За фактом інциденту розпочали внутрішнє службове розслідування. Про ситуацію також повідомили наглядову раду підприємства.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував подію та наголосив, що застосування фізичної сили замість цивілізованого вирішення конфліктів є неприпустимим.

"Вважаю, що махати руками замість того, щоб вирішувати конфлікти цивілізовано, неприпустимо.Така поведінка не має місця на комунальному підприємстві", – заявив мер.

За його словами, на підприємстві створили спеціальну комісію, яка має встановити всі обставини інциденту.

Нагадаємо, на Полтавщині військовий побив посадовця через арешт рахунку. На місце викликали поліцію. Військовослужбовця доставили до районного відділу для надання пояснень. Того ж дня, після першочергових слідчих дій, військовий самовільно залишив військову частину.