Окупанти обстріляли Харківщину: загинула людина, зруйновано будинки
Російські війська обстріляли село Петро-Іванівка на Харківщині
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
У Куп’янському районі Харківської області російські війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі. Цього разу під ворожий обстріл потрапило село Петро-Іванівка, розташоване на території Дворічанської громади. За попередніми даними, окупанти використали реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).
Про трагедію повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини". Внаслідок атаки загинув місцевий житель. Також зафіксовано суттєві руйнування - кілька приватних будинків повністю знищено, пошкоджені господарські будівлі.
Місцева влада та рятувальні служби працюють на місці події. Наразі триває обстеження зруйнованих об'єктів та уточнення інформації щодо можливих постраждалих. Такі обстріли - далеко не поодинокі: прикордонні райони Харківщини продовжують регулярно зазнавати артилерійських ударів.
Раніше повідомлялося, у Харкові окупанти атакували будинок депутата обласної ради, – ЗМІ.