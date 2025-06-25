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25 червня 2025, 20:28

Окупанти обстріляли Харківщину: загинула людина, зруйновано будинки

25 червня 2025, 20:28
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фото: ілюстративне
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Російські війська обстріляли село Петро-Іванівка на Харківщині

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Куп’янському районі Харківської області російські війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі. Цього разу під ворожий обстріл потрапило село Петро-Іванівка, розташоване на території Дворічанської громади. За попередніми даними, окупанти використали реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Про трагедію повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини". Внаслідок атаки загинув місцевий житель. Також зафіксовано суттєві руйнування - кілька приватних будинків повністю знищено, пошкоджені господарські будівлі.

Місцева влада та рятувальні служби працюють на місці події. Наразі триває обстеження зруйнованих об'єктів та уточнення інформації щодо можливих постраждалих. Такі обстріли - далеко не поодинокі: прикордонні райони Харківщини продовжують регулярно зазнавати артилерійських ударів.

Раніше повідомлялося, у Харкові окупанти атакували будинок депутата обласної ради, – ЗМІ.

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