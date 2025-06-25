На Херсонщині окупанти вбили чоловіка, який їхав на велосипеді

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Напередодні російські окупанти вбили жителя Бериславського району, який їхав по трасі на велосипеді

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За наявними даними, пенсіонер загинув на місці події.

"21 червня внаслідок російської атаки на трасі між Бериславом та Новорайськом травми, несумісні з життям, дістав 66-річний чоловік, який їхав велосипедом. Щирі співчуття рідним і близьким", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби через російські удари по Херсонщині постраждали восьмеро мирних мешканців, одна людина загинула.