фото: ДнепроОВА.

Нікопольщина зазнала обстрілів FPV-дронами та артилерією, у Дніпрі понад 300 постраждалих після ракетної атаки

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Протягом дня Нікопольський район зазнав кількох ворожих ударів. Під обстріл потрапили райцентр, а також Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Агресор використовував FPV-дрони та артилерію для нанесення ударів. Внаслідок атаки пошкоджено дві багатоповерхівки та один приватний будинок. На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих немає.

У місті Дніпро ситуація залишається складною. Після ракетного обстрілу, який стався напередодні, постраждали 304 людини. Наразі у лікарнях перебувають 112 поранених, серед яких семеро дітей. Медики продовжують надавати необхідну допомогу постраждалим.

У місті Самар Дніпропетровської області з 14 поранених п’ятеро залишаються в стаціонарі. Вони перебувають під постійним контролем медиків. Ситуація в регіоні залишається напруженою.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі та області зросла кількість жертв після ракетного удару: загинула 21 людина.