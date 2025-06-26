Мотоцикл підірвався на міні на Херсонщині: поранені цивільні

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У Бериславському районі вдень 25 червня мотоцикл із цивільними підірвався на міні. Внаслідок вибуху постраждали двоє осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, підрив стався на дорозі між селами Білогірка та Брускинське.

"Двоє 47-річних чоловіків мотоциклом наїхали на вибуховий пристрій. Внаслідок чого вони дістали мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення", — йдеться у повідомленні.

Обох херсонців у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Наразі медики надають допомогу потерпілим.