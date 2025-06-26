Мотоцикл підірвався на міні на Херсонщині: поранені цивільні
У Бериславському районі вдень 25 червня мотоцикл із цивільними підірвався на міні. Внаслідок вибуху постраждали двоє осіб
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, підрив стався на дорозі між селами Білогірка та Брускинське.
"Двоє 47-річних чоловіків мотоциклом наїхали на вибуховий пристрій. Внаслідок чого вони дістали мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення", — йдеться у повідомленні.
Обох херсонців у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Наразі медики надають допомогу потерпілим.
Нагадаємо, на Херсонщині окупанти вбили 66-річного жителя Бериславського району, який їхав по трасі на велосипеді.
У Дніпрі після ракетної атаки 304 постраждалих, 112 у лікарняхВсі новини »
25 червня 2025, 18:41На Херсонщині через атаку ворожого безпілотника поранено 38-річного чоловіка
25 червня 2025, 13:55Війська РФ вбили мешканця Херсонщини, поранені 8 цивільних
25 червня 2025, 08:25
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
На Київщині вантажівка збила жінку на смерть
25 червня 2025, 23:50Харків'янин, якого шукало ТЦК, наїхав на поліцейського
25 червня 2025, 23:35У Запоріжжі водійка збила дитину: хлопчик у тяжкому стані
25 червня 2025, 22:40Дитинство під час війни: на Харківщині збудують перший підземний дитячий садок
25 червня 2025, 22:25Хотів оформити догляд з хворою мамою: на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації
25 червня 2025, 22:07Ядерна війна може знищити понад 5 мільярдів людей, - Daily Mail
25 червня 2025, 21:45Ховався 30 років: на Київщині затримали американського педофіла
25 червня 2025, 21:27Запорізькі підприємці сплатили понад 800 млн грн єдиного податку з початку року
25 червня 2025, 21:05На Дніпропетровщині евакуювали 720 дітей
25 червня 2025, 20:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова