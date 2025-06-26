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26 июня 2025, 07:10

На Херсонщине россияне убили трех мирных жителей

26 июня 2025, 07:10
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 26 июня российская армия нанесла авиационный удар по селу Таврическое Белозерской общины на Херсонщине. Во вражескую атаку попала жилая застройка

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела погиб мужчина 1987 года рождения. Ранения, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью.

Кроме того, 25 июня в селе Червоный Маяк оккупанты атаковали с FPV-дрона 55-летнего мужчину, из-за чего он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Также враг обстрелял сельскохозяйственное предприятие в Софиевке. К сожалению, этот удар оборвал жизнь 38-летнего работника.

Напомним, недавно российские оккупанты убили жителя Бериславского района Херсонской области, который ехал по трассе на велосипеде.

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