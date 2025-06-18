На Херсонщині росіяни вбили 2 цивільних, поранені 34 людини
Минулої доби, 17 червня, російські війська атакували понад 35 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє цивільних, постраждали 34 мирних мешканці
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дар'ївка, Дудчани, Інженерне, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Клапая, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Новокаїри, Новоолександрівка, Олександрівка, Ольгівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Понятівка, Правдине, Республіканець, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Широка Балка, Шляхове та Янтарне.
"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 34 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж і приватні автомобілі.
Нагадаємо, вчора російські війська завдали удару по Бериславському району. Через ворожу атаку загинув 61-річний житель села Новокаїри.