05:40  18 червня
У Сумах легковик збив на "зебрі" жінку з 3-річною дитиною
05:05  18 червня
Житель Хмельниччини отримав довічне за зґвалтування своєї 5-річної доньки
07:10  18 червня
На Київщині чоловіка вбило електричним струмом під час риболовлі
UA | RU
UA | RU
18 червня 2025, 07:55

На Херсонщині росіяни вбили 2 цивільних, поранені 34 людини

18 червня 2025, 07:55
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Минулої доби, 17 червня, російські війська атакували понад 35 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє цивільних, постраждали 34 мирних мешканці

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дар'ївка, Дудчани, Інженерне, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Клапая, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Новокаїри, Новоолександрівка, Олександрівка, Ольгівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Понятівка, Правдине, Республіканець, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Широка Балка, Шляхове та Янтарне.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 34 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж і приватні автомобілі.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали удару по Бериславському району. Через ворожу атаку загинув 61-річний житель села Новокаїри.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна Херсонська ОДА обстріли загиблі окупанти Херсон Херсонська область постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
Кількість загиблих у Києві зросла до 21: рятувальники не зупиняють роботи
18 червня 2025, 07:37
Масована атака "шахедів" на Запоріжжя: знищені склади, згоріли автівки, пошкоджені багатоповерхівки
18 червня 2025, 07:00
Росіяни вдарили КАБом по Сумщині: загинув цивільний, який відмовився евакуюватися
18 червня 2025, 00:25
Всі новини »
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
У Херсоні росіяни атакували "швидку", яка приїхала на виклик
18 червня 2025, 08:40
Замість реабілітації – крадіжки: на Харківщині військового засудили до 5 років ув'язнення
18 червня 2025, 08:28
На Сумщині дитина впала в колодязь
18 червня 2025, 08:15
Луганщина в ізоляції: окупанти блокують інтернет і відключають зв'язок
18 червня 2025, 07:57
Кількість загиблих у Києві зросла до 21: рятувальники не зупиняють роботи
18 червня 2025, 07:37
Окупанти накрили Запорізьку область з авіації та РСЗВ: наслідки обстрілів
18 червня 2025, 07:30
Загроза з моря: ВМС оцінили ризик ударів крилатими ракетами "Калібр"
18 червня 2025, 07:15
На Київщині чоловіка вбило електричним струмом під час риболовлі
18 червня 2025, 07:10
Масована атака "шахедів" на Запоріжжя: знищені склади, згоріли автівки, пошкоджені багатоповерхівки
18 червня 2025, 07:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »