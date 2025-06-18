На Херсонщині росіяни вбили 2 цивільних, поранені 34 людини

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дар'ївка, Дудчани, Інженерне, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Клапая, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Новокаїри, Новоолександрівка, Олександрівка, Ольгівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Понятівка, Правдине, Республіканець, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Широка Балка, Шляхове та Янтарне.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 34 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж і приватні автомобілі.