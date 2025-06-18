В Херсонской области россияне убили 2 гражданских, ранены 34 человека
За прошедшие сутки, 17 июня, российские войска атаковали более 35 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погибли двое гражданских, пострадали 34 мирных жителя
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 34 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера российские войска нанесли удар по Бериславскому району. Из-за вражеской атаки погиб 61-летний житель села Новокаиры.
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