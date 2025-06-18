Кількість загиблих у Києві зросла до 21: рятувальники не зупиняють роботи

фото: ДСНС Києва

У Солом'янському районі Києва рятувальники всю ніч безперервно проводили пошуково-рятувальні роботи на місці частково зруйнованого дев'ятиповерхового житлового будинку

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Станом на 07:00 з-під завалів деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб. Загальна кількість жертв за цією адресою сягнула 16.

Загалом по столиці внаслідок обстрілів загинула 21 особа, ще 134 людини дістали поранення.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.

Моніторингова місія ООН із прав людини заявила, що комбінований ракетно-дроновий удар російських військ є найсмертоноснішою атакою на українську столицю за майже рік.

Раніше повідомлялося, що 18 червня в Києві оголошено Днем жалоби.