Росіяни накрили з артилерії село на Херсонщині: загинув чоловік
У вівторок вранці російські війська завдали удару по селу Новокаїри Бериславського району. Через ворожу атаку загинув місцевий житель
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російська армія атакувала Новокаїри близько 09:00. Відомо, що окупанти накрили населений пункт з артилерії.
"Внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав 61-річний місцевий житель, який перебував у будинку. Мої співчуття рідним і близьким вбитого", – зазначив Олександр Прокудін.
Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки РФ на Україну 17 червня загинули щонайменше 12 людей.
Війська РФ вдарили з артилерії по Херсону: є постраждалийВсі новини »
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