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18 червня 2025, 07:00

Масована атака "шахедів" на Запоріжжя: знищені склади, згоріли автівки, пошкоджені багатоповерхівки

18 червня 2025, 07:00
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фото: Запорізька ОВА
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Вночі 18 червня окупаційні війська РФ атакували Запоріжжя 13-ма ударними БпЛА типу "шахед". Внаслідок обстрілів у місті виникли пожежі, зруйновані складські приміщення, знищені автомобілі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

"Внаслідок атаки виникли три пожежі, площею 100, 300 та 800 м.кв. Пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки", – йдеться в повідомленні.

Наразі екстрені та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Влада показала наслідки нічних ворожих ударів.

Нагадаємо, напередодні росіяни завдали щонайменше чотири ракетних удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки є руйнування та пошкодження інфраструктурних об'єктів.

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