Росіяни вдарили КАБом по Сумщині: загинув цивільний, який відмовився евакуюватися
У вівторок, 17 червня, ворожі війська скинули керовану авіаційну бомбу на цивільну інфраструктуру Юнаківської громади. Загинув місцевий житель
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
За даними слідства, загарбники атакували КАБом житлову інфраструктуру Сумського району близько 16:00.
"Внаслідок атаки ворога у власному будинку загинув 46-річний чоловік, який відмовився евакуюватися", — йдеться в повідомленні.
За фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини, правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, вранці 17 червня російська армія вдарила по Конотопу Сумської області. Внаслідок атаки є пошкодження у житловому кварталі.
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