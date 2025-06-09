Над Херсонщиною за тиждень збито 1950 російських БпЛА

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З 2 по 8 червня російські війська запустили по Херсонщині 2497 дронів різного типу

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, основними цілями ударів стали мирні мешканці та об’єкти цивільної інфраструктури.

"Минулого тижня зафіксовано майже 2500 спроб ударів БпЛА по громадах області. 78% ворожих "крил" — успішно знищено", — наголосив Прокудін.

Очільник області подякував українським захисникам за професійну роботу та збереження життя людей у прифронтовому регіоні.

Нагадаємо, минулої доби, 8 червня, російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо мирних мешканців.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 9 червня росіяни атакували Україну 499-ма засобами повітряного нападу.