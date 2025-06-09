Минулої доби під ударами перебували Богодухівський, Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони

На Харківщині російські війська продовжують обстріли мирних населених пунктів. Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Національну поліцію України.

Минулої доби удари зазнали чотири райони. В результаті пошкоджено адміністративні будівлі, житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, станції техобслуговування, приватні підприємства та автомобілі.

Особливо постраждав Куп’янськ. У місті зафіксовано обстріл з реактивних систем залпового вогню "Град". Осколкові поранення отримала жінка, яка перебувала поруч із місцем влучання снарядів.

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У селищі Старий Салтів безпілотник атакував кіоск. Внаслідок цього постраждали троє людей. Серед поранених – жінки 1984 та 1966 років народження, а також чоловік, якому 76 років.

Крім того, по селищу Старий Салтів були завдані удари керованими авіабомбами. Під час обстрілу поранення дістав 19-річний юнак. Поліція Харківщини документує кожен випадок цих атак та збирає докази воєнних злочинів російської армії. Окупанти вкотре продемонстрували, що їхні удари не щадять ані мирного населення, ані цивільну інфраструктуру.

Раніше ми повідомляли про те, що через негоду знеструмлено понад 500 населених пунктів у 9 областях.