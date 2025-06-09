Через російські обстріли постраждали 4 жителів Херсонщини
Минулої доби, 8 червня, російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Тараса Шевченка, Берислав, Микільське, Понятівка, Білозерка, Монастирське, Козацьке, Веселе, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Станіслав, Широка Балка, Золота Балка, Олександрівка, Новоберислав, Садове, Придніпровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Розлив, Софіївка, Томарине та Чорнобаївка.
"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили три багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі.
Нагадаємо, 8 червня російські окупанти завдали майже 500 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак постраждав молодий чоловік.