Атака КАБами на Запоріжжя: кількість поранених зросла

фото: Запорізька ОВА

Кількість постраждалих внаслідок удару КАБами по Запоріжжю зросла до двох

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За оперативною інформацією, поранення дістала ще одна місцева мешканка.

"Медики на місці удару стабілізують стан постраждалої. Після цього її доправлять до лікарні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні окупанти скинули КАБ на Запоріжжя. Тяжкі поранення дістала 73-річна жінка.