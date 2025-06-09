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09 червня 2025, 12:21

Одна людина загинула, п’ятеро поранені: поліція Донеччини опублікувала фото наслідків обстрілів

09 червня 2025, 12:21
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За добу поліція зафіксувала 3 337 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору

На Донеччині внаслідок обстрілів російських військ загинула одна людина, ще п’ятеро зазнали поранень. Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Національну поліцію України.

Ворожі удари влучили як по лінії фронту, так і по житлових районах області.

Внаслідок атак пошкоджено 58 цивільних об’єктів. Найбільше руйнувань – серед житлових будинків: їх нарахували 27. Обстріли велися з різних видів озброєння, зокрема артилерії, авіаційних бомб і дронів.

У Костянтинівській громаді російські снаряди вбили мирного мешканця. Також у цьому районі поранення дістали ще троє людей. У Краматорську противник скинув три авіабомби типу "КАБ-250", унаслідок чого один чоловік був травмований.

У місті Білицьке ворожі FPV-дрони атакували житлову зону, там також постраждав місцевий мешканець.

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За фактами цих обстрілів поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу – "Порушення законів та звичаїв війни". Правоохоронці збирають докази, щоб зафіксувати кожен випадок злочинних дій російських окупантів.

Раніше ми повідомляли, що в Україні почастішали випадки падіння дітей з вікон.

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